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4сентября
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сегодня, 11:44 0

Приставы за день арестовали имущество должников по кредитам почти на 5,5 миллиона рублей

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области со 2 сентября начался месячник по взысканию задолженности в пользу кредитных организаций. Для этого ведомство совместно с представителями кредитных организаций проводят рейдовые мероприятия. В ходе первого рейда судебные приставы-исполнители посетили несколько десятков неплательщиков для установления их имущественного положения.

В результате в первый же день рейда были наложены аресты на имущество должников на общую сумму около 5 миллионов 400 тысяч рублей. У одного неплательщика приставы арестовали земельный участок с домом, у 10 граждан были арестованы автомобили, а у 67 должников арест наложен на бытовую технику. Если в течение 10 рабочих дней задолженность не будет погашена, арестованное в ходе рейдового мероприятия имущество должников будет передано на реализацию, а вырученные от его продажи денежные средства переданы взыскателю, сообщили специалисты.

Часть должников не захотела расставаться с имуществом и сразу оплатила свои долги. Общая сумма оплаты задолженности составила более 170 тысяч рублей.

«Напоминаем гражданам, что узнать о своих долгах и оплатить их в режиме онлайн можно на официальном сайте управления ФССП России по Амурской области в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также с помощью мобильного приложения «ФССП России»», – сказали в ведомстве.

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#закон

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