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4сентября
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сегодня, 11:38 0

Анна Семенович будет лечить мужчин своей грудью

Анна Семенович будет лечить мужчин своей грудью
Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Благодаря своему бюсту Анна Семенович не обделена вниманием мужчин. Недавно певица узнала, что ее грудь может помогать мужчинам и спасать их от инсульта.

О том, что теперь звезда будет «оздоравливать» сильную половину человечества, Семенович написала в Инстаграме.

Анна узнала об известных исследованиях ученых, согласно которым мужчина, ежедневно смотрящий на большую женскую грудь, снижает тем самым риск развития у себя инсульта на 50 процентов.

«Приняла для себя важное решение. Чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу», – подытожила Анна под видео.

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#здоровье #шоу-бизнес #юмор

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