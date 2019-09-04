Анна Семенович будет лечить мужчин своей грудью

Благодаря своему бюсту Анна Семенович не обделена вниманием мужчин. Недавно певица узнала, что ее грудь может помогать мужчинам и спасать их от инсульта.

О том, что теперь звезда будет «оздоравливать» сильную половину человечества, Семенович написала в Инстаграме.

Анна узнала об известных исследованиях ученых, согласно которым мужчина, ежедневно смотрящий на большую женскую грудь, снижает тем самым риск развития у себя инсульта на 50 процентов.

«Приняла для себя важное решение. Чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу», – подытожила Анна под видео.