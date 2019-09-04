Грозы и дожди в Приамурье: прогноз погоды на 4 сентября

4 сентября в южных и центральных районах Амурской области будет облачно с прояснениями, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный 5…10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров там покажут 22…27 градусов тепла.

В большинстве северных районов региона продут дожди, местами – сильные с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха – 18…23 градусов, местами – около 15 градусов.

В Благовещенске – переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный с усилением до 13 метров в секунду. Температура воздуха – до 27 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.