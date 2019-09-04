Что продают в Благовещенске: очень дорогие дома и коттеджи

Устроим небольшой обзоров коттеджей и домов, выставленных на продажу в Благовещенске и районах близ него? Сразу оговоримся, цены на них не по карману каждому! За такие суммы можно купить себе сразу несколько квартир и машину в придачу, а не просто одну гигантскую жилплощадь... В общем, показываем 10 очень дорогих домов. А вы уже сами решайте – нравятся они вам или нет.

75 000 000 РУБЛЕЙ

Хотите дом, как в фильме? С красивым зеленым газоном? У нас в городе такие есть! Этот современный двухэтажный красавец находится в черте Благовещенска на берегу Зеи. И стоит всего-то 75 000 000 рублей.

43 000 000 РУБЛЕЙ

На 30 миллионов дешевле коттедж с «оригинальным дизайн-проектом из материалов, привезенных на заказ» – во всяком случае так заверяет продавец. А еще с его слов, по ландшафтному дизайну проведено озеленение всего участка, сделан небольшой пруд.

29 500 000 РУБЛЕЙ

Данный дом находится в 20 километрах от города в – в селе Усть-Ивановка. Всю встроенную мебель хозяин оставляет новым владельцам.

20 500 000 РУБЛЕЙ

Можно даже дом без лестниц внутри: все находится на одном этаже!

20 000 000 РУБЛЕЙ

Не нравятся большие дома – есть маленькие. За меньшую стоимость. В этом, например, в 2019 году сделали дизайнерский ремонт!

17 900 000 РУБЛЕЙ

Что для себя приобретете: за 17 миллионов дом в черновой отделке или несколько квартир? Я вот еще не решила, какой ответ выбрать. И не буду решать. У меня все равно нет таких денег.

18 500 000 РУБЛЕЙ

А этот так и вовсе заявлен как коттедж «повышенной комфортности».

16 500 000 РУЛЕЙ

Трехэтажный дом с высотой потолков почтив в ТРИ метра!

8 000 000 РУБЛЕЙ

За 8 миллионов можно приобрести жилплощадь в Чигирях. Стоит отметить, что в собственность территории входит участок леса.

7 500 000 РУБЛЕЙ

Предыдущие дома – дорого и хотите подешевле? Вот вам вариант! Продавец уверяет, что дом находится в экологически чистом районе.

Информация и фото были взяты с сайта avito.ru