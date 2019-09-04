На благовещенском перекрестке, где погибла девочка, светофор заработает по-новому 5 сентября

С 5 сентября в областном центре Приамурья еще один светофор изменит режим работы и заработает в трехфазном режиме. Это касается электронного регулировщика на пересечении улиц Калина и Красноармейской – на том самом перекрестке, глее автобус насмерть сбил 6-летнюю девочку.

Это будет уже третий участок по улице Красноармейской, где для движения пешеходов будет выделена отдельная фаза. Однако в отличие от остальных перекрестков со светофорами, работающими по этому принципу, здесь не будет нанесена диагональная разметка, сообщает пресс-служба мэрии.

После трагедии 7 августа вопрос благовещенские активисты начали наносить на перекрестах города предупреждающие надписи. Вскоре вопрос безопасности на дорогах Благовещенска подняли в рамках общественных обсуждений в «Точке кипения». Специалисты Госавтониспекции тогда отметили, что трехфазная система зарекомендовала себя с положительной стороны: значительно снижается количество ДТП с участием пешеходов.

В трехфазном режиме уже работают электронные регулировщики на перекрестках улиц 50 лет Октября – Амурская, 50 лет Октября – Красноармейская, Красноармейская – Пионерская.