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сегодня, 10:24 7

На линейке в День знаний в амурском селе государственный флаг подняли вверх ногами

На линейке в День знаний в амурском селе государственный флаг подняли вверх ногами
Фото: schoolsite16.edusite.ru

2 сентября на праздничной линейке в школе села Белоярово Мазановского района случился неприятный конфуз. В учебном учреждении на флагштоке торжественно подняли российский флаг вверх ногами.

Об этом информационному агентству на условиях анонимности рассказала жительница села. «Линейка в Мазановском районе, село Белоярово. Внимание на российский флаг. Он был успешно поднят, его фото украсило сайт школы», – сообщила амурчанка.

В администрации Белояровского сельсовета Амур.инфо пояснили, что о случившемся местные власти не знают.

«С ума сойти! К сожалению, на первое сентября я не присутствовала на линейке в нашей школе, поэтому ничего не скажу. Я даже не слышала об этом случае, в селе никто об этом не говорит и не было никакой информации, будем узнавать в школе», – рассказала помощник главы Белояровского сельсовета Елена Жуковец.

Почему цвета триколора оказались в обратной последовательности, в сельской школе корреспонденту информагентства не пояснили. Там уточнили, что на сайте образовательного учреждения неудобное фото появилось в результате невнимательности человека, отвечающего за ресурс.

«Ну, вот так получилось, что теперь. Ответственная за сайт не посмотрела, что выложила (фото)», – прокомментировала директор школы Наталья Одинцова.

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#праздники

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Комментарии
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  • Реформатор

    Реформатор
    53 минуты назад

    ну перевернут обратно-проблем то

  • alex 3

    alex 3
    51 минута назад

    Реформаторну перевернут обратно-проблем то


    нет это не наш метод. Виновных к ответу! СК и прокуратура уже начАли доследственные проверки.

  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    У всех педросовских кандидатов в депутаты на плакатах тоже цвета перепутаны и ничего.

    А тут какая-та деревня. Смишно

  • ay

    ay
    41 минута назад

    Ах-ха-ха! Оказывается, что виноват не тот, кто флаг наоборот повесил, а кто разместил фотку на ресурсе. Логика жэлезная.

  • full

    full
    38 минут назад



    Вот классический пример переворота флага, в данном случае Чехословакии. Это умудрились сделать художники, которые рисуют государственные знаки оплаты.

  • Buddha

    Buddha
    23 минуты назад

    Это сербский флаг, школа в Белоярове побратим школы в Беличе ;)

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    был Красный, не было проблем))

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