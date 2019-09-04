На линейке в День знаний в амурском селе государственный флаг подняли вверх ногами

2 сентября на праздничной линейке в школе села Белоярово Мазановского района случился неприятный конфуз. В учебном учреждении на флагштоке торжественно подняли российский флаг вверх ногами.

Об этом информационному агентству на условиях анонимности рассказала жительница села. «Линейка в Мазановском районе, село Белоярово. Внимание на российский флаг. Он был успешно поднят, его фото украсило сайт школы», – сообщила амурчанка.

В администрации Белояровского сельсовета Амур.инфо пояснили, что о случившемся местные власти не знают.

«С ума сойти! К сожалению, на первое сентября я не присутствовала на линейке в нашей школе, поэтому ничего не скажу. Я даже не слышала об этом случае, в селе никто об этом не говорит и не было никакой информации, будем узнавать в школе», – рассказала помощник главы Белояровского сельсовета Елена Жуковец.

Почему цвета триколора оказались в обратной последовательности, в сельской школе корреспонденту информагентства не пояснили. Там уточнили, что на сайте образовательного учреждения неудобное фото появилось в результате невнимательности человека, отвечающего за ресурс.

«Ну, вот так получилось, что теперь. Ответственная за сайт не посмотрела, что выложила (фото)», – прокомментировала директор школы Наталья Одинцова.