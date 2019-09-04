Из-за африканской чумы свиней пускать в Белогорье теперь будут по паспортам и спискам

Со среды, 4 сентября, и до окончания карантина по африканской чуме свиней попасть в Белогорье можно будет только тем, кто там прописан или работает. В первом случае при себе надо иметь паспорт, а во втором – быть в специальном утвержденном списке.

С 4 сентября введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь – Белогорье, 31-ый километр трассы Благовещенск – Свободный – Белогорье. Движение будет осуществляться через единственный пункт пропуска по трассе Марково – Белогорье, информирует пресс-служба благовещенской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорье также как и в Благовещенске и ряде других территориях были обнаружены новые очаги АЧС. Перекрывать участки трасс регионального значения не планируется, но на местных дорогах могут вводить ограничения. Такое решение принимают муниципалитеты.

Режим ЧС в Амурской области из-за африканской чумы свиней действует с 29 августа. В регионе ввели запрет на продажу местной свинины. Торговцы уже говорят об огромных убытках.