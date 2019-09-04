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В Благовещенске пешеход погиб после наезда транспорта (видео)

В Благовещенске пешеход погиб после наезда транспорта (видео)
Фото: кадр видео

Вечером 3 сентября в Благовещенске произошло ДТП, обернувшееся трагедией. Был сбит пешеход, который впоследствии скончался.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, происшествие случилось около 19:50 в районе улицы Чайковского. «Транспортным средством был совершен наезд на пешехода. Пешеход доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», – сказали в ведомстве.

Полиция устанавливает подробности и обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

В социальных сетях пишут, что ДТП было возле школы. «Проходил, видел последствия. Его двумя машинами, ехавшими навстречу друг другу, зацепило», – сообщил один из пользователей.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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