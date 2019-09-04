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сегодня, 09:08 0

Паводок в Приамурье признали вторым по силе за всю историю измерений

Паводок в Приамурье признали вторым по силе за всю историю измерений
Фото: Амур.инфо

Паводок в Амурской области, затронувший также Хабаровский и Приморский края, Еврейскую автономную область, признан вторым по силе за всю историю измерений. Сейчас наиболее сложная обстановка наблюдается в Комсомольске-на-Амуре.

В некоторых районах ситуация хуже, чем во время масштабного наводнения 6 лет назад. В Амуре за сутки уровень воды поднялся на 13 см и составил 766 см при критических 650 см. Вдоль берега возводят защитные сооружения, строить и укреплять которые помогают военнослужащие Восточного военного округа.

Микрорайон Менделеева города разделен дамбой, которая защищает дома от постоянно прибывающей воды в Амуре. Но паводок уже затопил первую линию дамбы. Воду круглосуточно откачивают насосами.

В Комсомольске-на-Амуре оказались подтопленными более 80 жилых домов, сотни приусадебных территорий, участки автомобильных дорог. В пунктах временного проживания находятся 33 человека, включая 11 детей. Ожидается, что к 4-9 сентября вода в Амуре может подняться до 760-829 сантиметров.

В общей сложности на Дальнем Востоке под водой оказались 89 населенных пунктов. Глава МЧС вместе с губернатором Хабаровского края совершил облет пострадавших территорий. Там от паводка пострадали более 180 домов, под водой оказались дороги, в том числе и федеральная трасса «Амур». На участке между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью образовалась огромная дыра, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Как сообщает издание Regnum, на гидропосту Хабаровска регионального гидрометцентра зафиксирован второй исторический максимум — 644 сантиметра. В Комсомольске-на-Амуре уровень реки у города поднялся уже на метр выше опасного значения и составил 768 сантиметров. Это тоже второй исторический максимум после наводнения 2013 года.

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#наводнение

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