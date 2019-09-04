В амурском селе Константиновка эвакуировали учеников из школы

3 сентября пожарные выезжали в школу села Константиновка. Там произошло задымление, и люди были эвакуированы.

Сообщение о пожаре в здании средней общеобразовательной школы Константиновки поступило в 15:07. Через две минуты огнеборцы прибыли на место. Персоналом из здания было эвакуировано 126 человек, из них 116 – учащихся. Проведенная разведка показала, что на первом этаже в одном из учебных классов – сильное задымление без признаков горения. В этом классе занятия не проводились.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадавших в результате происшествия нет, учебный процесс не нарушен. Вероятная причина задымления – аварийный режим работы электрооборудования (светильник).