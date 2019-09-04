Впервые китайские дети снимут мультфильм рамках конкурса «КинАмурчик»

В конференц-зале гостиницы «Зея» 3 сентября прошли переговоры начальника управления культуры администрации Благовещенска Виктории Хопатько и начальника управления культуры, телерадиовещания и туризма Хэйхэ, господина Цай Вэй. На встрече обсуждали участие китайской стороны в VI Международном фестивале «Детство на Амуре», который проводится в рамках реализации Президентского гранта России.

Творческие коллективы из КНР приезжают на фестиваль с самого первого фестиваля. Этой осенью предполагается участие китайских детей во всех 5-ти конкурсах «Детства на Амуре»: вокальном, художественном, поэтическом, декоративно-прикладном и – впервые для китайской стороны – в конкурсе «КинАмурчик».

В этом году специально для укрепления российско-китайской дружбы была введена номинация «Лучшая экранизация народной сказки России и Китая». Суть номинации в том, что российские дети снимают мультфильм или короткометражное кино по сюжету народной китайской сказки, а китайские дети – по сюжету русской народной сказки. Для наглядности делегации показали одну из присланных работ конкурса «КинАмурчик» – китайскую народную сказку «Тигр и Буйвол».

На переговорах также обсудили участие сводного российско-китайского детского хора на гала-концерте фестиваля «Детство на Амуре». Он состоится 20 октября в 16:00 в ОКЦ. Юные вокалисты из Поднебесной должны разучить три песни: «Детство – это я и ты», «Пластилиновая ворона» и «Сказки». Кроме этого, организаторы фестиваля хотят включить юных музыкантов с сопредельного государства в сводный российско-китайский оркестр «Благовещенск-Хэйхэ».

Господин Цай Вэй и заместитель директора Народного музея искусств Хэйхэ Хэ Шидун пообещали рассмотреть все предложения детально в обговоренные сроки. Планируется, что на фестиваль «Детство на Амуре» приедет делегация более 50 человек. Кроме самих конкурсантов в Благовещенск приедут официальные лица, педагоги и родители.

Напоследок китайской делегации показали макеты сувенирной продукции «Детства на Амуре»: футболок, флажков, ручек, дипломов, баннеров и другое. После переговоров Виктория Хопатько подарила господину Цай Вэй глиняную чашу, выполненную в технике «амурская майолика». Цай Вэй в свою очередь преподнес керамическое блюдо с изображением Великой китайской стены, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.