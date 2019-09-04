Гороскоп 4 сентября: Рыбам нужно быть внимательнее, к Близнецам будет предвзятое отношение

Восход Солнца: 05:48

Заход Солнца: 19:09

Солнце в Деве.

Овен. Пассивный и спокойный день. Сегодня вы можете быть вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность после вчерашних событий. Прислушайтесь к голосу собственной интуиции и избегайте неприятного общения.

Телец. Тяжелый и опасный день, несущий как позитивные, так и негативные тенденции. Не исключены неожиданные повороты в судьбе, которые приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Любое решение может иметь самые неожиданные последствия. Вероятное изменение ситуации потребует корректировки планов или пересмотра отношений с близким человеком. Поиски новой сферы деятельности не принесут желаемых результатов.

Близнецы. Способность целиком отдавать себя работе поможет справиться с некоторой эмоциональной неустойчивостью. Постарайтесь избавиться от предвзятого мнения и субъективных оценок.

Рак. Звезды благоприятствуют творческим исканиям, получению новых знаний, обучению ремеслам. Хороший день для начала новых дел,завершения работы, ремонта или благоустройства квартиры. Этот день пройдет под знаком интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября: Весы будут энергичны, у Львов крупная прибыль

Лев. Опасный день для Львов. Разгул бесов, астральный туман, иллюзорные представления, обман. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как вы получите плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему. Ваши домашние стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно.

Дева. День обретения энергии, новых знаний, внутренней свободы. Хороший день для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать важных необратимых поступков. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств.

Весы. День освоения новых знаний, получения информации, целенаправленной деятельности. Если Весы будут действовать планомерно и последовательно, то они смогут добиться успеха в самых разных областях. Исключите суетливость и неустойчивость во взглядах.

Скорпион. День постижения вечных истин, изучения ремесел, наук. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и идей.

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Гороскоп на сентябрь 2019 года: У Козерогов выжидательная позиция, а Стрельцам необходимо расслабиться

Стрелец. День благоприятный для размышлений. Время духовного очищения, одиночества и сосредоточения на философских проблемах. Не беритесь за дела, суть которых понимаете слабо, так как потом это ляжет тяжким грузом на ваши плечи. Не давайте советов и не прислушивайтесь к чужому мнению: оно ошибочно. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Козерог. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом. Сегодня Вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Водолей. День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Ваш изменчивый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают от случайных знакомств.

Рыбы. День иллюзий, обмана. Сегодня в Вашей деятельности будет преобладать ориентация на решение социальных задач, стремление к справедливости. Порядочность и деловитость в отношениях с людьми позволит вам завоевать доверие многих. Однако будьте внимательны в компании малознакомых людей. Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок.

Астролог: Вальдемар Небоходцев