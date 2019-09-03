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3 сентября 2019, 23:04 1

Амурчанка Полина Мельникова стала «Красой Дальнего Востока»

Амурчанка Полина Мельникова стала «Красой Дальнего Востока»

Во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме завершился конкурс красоты «Краса Дальнего Востока». Победительницей стала представительница Амурской области Полина Мельникова.

Конкурс проходил в рамках выставочной площадки «Улица Дальнего Востока», которая начала работу 3 сентября, за день до начала основной программы форума. От разных регионов было заявлено 11 участниц. Приамурье представляли две девушки - 18-летняя Алина Дороненко и 15-летняя Полина Мельникова. Алина открывала конкурс, Полина завершала программу.

Участницы представили национальные костюмы, дизайнерские наряды и вечерние образы.

В результате победу жюри присудило амурчанке Полине Мельниковой. Второе место заняла Ева Кузьменко из Якутии и третье — Елена Бурова из Бурятии.

Известно, что Полина занимается в культурном центре «Жираф» и в школе иностранных языков «Сатори». В интервью приморским журналистам Полина Мельникова пояснила, что не рассчитывала на победу, но надеялась. А помогло взять первое место, по ее мнению, личное обаяние.

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Комментарии
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  • Рыыыж

    Рыыыж
    31 минута назад

    Молодец!)) поздравляем))))

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