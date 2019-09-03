Амурчанка Полина Мельникова стала «Красой Дальнего Востока»

Во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме завершился конкурс красоты «Краса Дальнего Востока». Победительницей стала представительница Амурской области Полина Мельникова.

Конкурс проходил в рамках выставочной площадки «Улица Дальнего Востока», которая начала работу 3 сентября, за день до начала основной программы форума. От разных регионов было заявлено 11 участниц. Приамурье представляли две девушки - 18-летняя Алина Дороненко и 15-летняя Полина Мельникова. Алина открывала конкурс, Полина завершала программу.

Участницы представили национальные костюмы, дизайнерские наряды и вечерние образы.

В результате победу жюри присудило амурчанке Полине Мельниковой. Второе место заняла Ева Кузьменко из Якутии и третье — Елена Бурова из Бурятии.

Известно, что Полина занимается в культурном центре «Жираф» и в школе иностранных языков «Сатори». В интервью приморским журналистам Полина Мельникова пояснила, что не рассчитывала на победу, но надеялась. А помогло взять первое место, по ее мнению, личное обаяние.