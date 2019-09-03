Почти 237 миллионов рублей выплачено из федерального бюджета амурчанам, пострадавшим от паводка

3 сентября на заседании КЧС, которое провёл зампред правительства Александр Нестеренко, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский доложил, как идут выплаты амурчанам, пострадавшим от паводка и обильных дождей.

Общая потребность финансовых средств на оказание помощи пострадавшим гражданам за утрату имущества первой необходимости (по 50 и 100 тысяч рублей) за счет средств федерального бюджета составляет 154,25 миллиона рублей. На сегодняшний день из федерального бюджета на данные виды выплат в бюджет области перечислено 130,2 миллиона.

Выплачено гражданам 125,9 миллиона рублей, что составляет 96,7 % от полученных средств, за сутки увеличение составило 1,7 миллиона.

Что касается выплаты пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи, общая потребность финансовых средств (по 10 тысяч рублей на человека) за счет средств федерального бюджета составляет 126,9 миллиона. На сегодняшний день из федерального бюджета на выплату единовременной материальной помощи в бюджет области перечислено 116,07 миллиона. Выплачено гражданам 111,14 миллиона (95,75 %) от полученных средств, за сутки увеличение составило 2,65 миллиона, сообщает областное правительство.