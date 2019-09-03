МЧС проведет тренировки по эвакуации во всех школах

Тренировки по правильной эвакуации в случае ЧП пройдут во всех российских школах и других образовательных учреждениях в первой декаде сентября. Об этом сообщил журналистам во вторник, 3 сентября, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Первую декаду сентября обязательно проведем занятия по эвакуации во всех образовательных организациях. Конечно, сотрудников надзорных подразделений на всех не хватит, будем привлекать добровольные и волонтерские организации и иных сотрудников государственной противопожарной службы и негосударственной системы предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций», – сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» по готовности образовательных учреждений к учебному году.

Кроме того, по его словам, МЧС проведет тематические уроки, на которых расскажет об основах обеспечения противопожарной безопасности.