Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
3 сентября 2019, 21:29 0

МЧС проведет тренировки по эвакуации во всех школах

МЧС проведет тренировки по эвакуации во всех школах
Фото: profile.ru

Тренировки по правильной эвакуации в случае ЧП пройдут во всех российских школах и других образовательных учреждениях в первой декаде сентября. Об этом сообщил журналистам во вторник, 3 сентября, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Первую декаду сентября обязательно проведем занятия по эвакуации во всех образовательных организациях. Конечно, сотрудников надзорных подразделений на всех не хватит, будем привлекать добровольные и волонтерские организации и иных сотрудников государственной противопожарной службы и негосударственной системы предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций», – сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» по готовности образовательных учреждений к учебному году.

Кроме того, по его словам, МЧС проведет тематические уроки, на которых расскажет об основах обеспечения противопожарной безопасности.

Просмотров всего: 80

#МЧС #школа

распечатать


Общество

К учебе в «Газпром-классе» в Свободном приступил второй набор школьников

Общество 1

В Свободном школьников будут учить по уникальным программам, разработанным при участии СИБУРа
Общество 6

В Белогорске на модернизацию образования направлено 300 миллионов рублей

Общество 126

«Дресс-код? Нет, не слышали»: как благовещенские школьники пришли на линейку
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь