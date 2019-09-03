Судебным приставам Белогорска грозит штраф за отсутствие адресника на их здании

Внешнему виду зданий, в первую очередь, принадлежащих муниципальным и федеральным службам и организациям, члены комиссии с началом теплого времени года стали уделять особое внимание: расписанные, грязные и разрушающиеся фасады изрядно портят облик города. Как и заросшие травой-бурьяном территории. Например – земельный участок по улице Кирова, 195.

«Территория не просто заросла травой, – рассказали в административной комиссии корреспонденту газеты "Сегодня на Амуре", – но, судя по ее состоянию, там давно не наводился элементарный порядок – участок захламлен. Теперь собственнику грозят штрафы по двум основаниям...»