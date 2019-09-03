Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:45 1

Судебным приставам Белогорска грозит штраф за отсутствие адресника на их здании

Судебным приставам Белогорска грозит штраф за отсутствие адресника на их здании
Фото: yandex.ru

Наказание грозит службе судебных приставов-исполнителей в Белогорске за отсутствие адресника: «Пер. Товарный, 3». Кроме того, здание федеральной службы оказалось грязнее, чем рядом стоящее здание центра развития образования. За подобное предусмотрен штраф, пишет Tvs-media.ru со ссылкой на административную комиссию Белогорска.

Внешнему виду зданий, в первую очередь, принадлежащих муниципальным и федеральным службам и организациям, члены комиссии с началом теплого времени года стали уделять особое внимание: расписанные, грязные и разрушающиеся фасады изрядно портят облик города. Как и заросшие травой-бурьяном территории. Например – земельный участок по улице Кирова, 195.

«Территория не просто заросла травой, – рассказали в административной комиссии корреспонденту газеты "Сегодня на Амуре", – но, судя по ее состоянию, там давно не наводился элементарный порядок – участок захламлен. Теперь собственнику грозят штрафы по двум основаниям...»

Просмотров всего: 172

#Белогорск

распечатать


Власть

Мэрия Белогорска будет бороться за общежитие военного ремонтного завода в суде

Происшествия 1

Два жестких ДТП произошли в Приамурье 1 сентября (фото, видео)
Происшествия

В Белогорске при пожаре погиб человек, еще двое пострадали
Общество

Первоклассникам Белогорска подарили наборы из серии «Город вежливых людей»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Riddick

    Riddick
    57 минут назад

    Административная комиссия Белогорска - реальный кошмар для нарушителей ))) невзирая на звания)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь