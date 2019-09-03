Елена Малышева часто неоднозначно высказывается в адрес других людей. В этот раз телеведущая превзошла себя. Теперь Малышева хочет выпороть обладателя «рук-базук».

Недавно Кирилл Терешин вновь пришел в телепрограмму «Жить здорово», где разозлил Малышеву. Она выразила неодобрение поведением качка: «Очевидно, что он самый умный у нас». Кроме того, в ходе эфира Елена Малышева сказала: «Пороть тебя некому, хотя иногда и хочется».

«Мистер синтол», «синтоловый качок», «руки-базуки» – все это прозвища скандально известного блогера Кирилла Терешина. Известность к нему пришла после того, как в Сети появились фотографии изувеченных рук парня. Общественность отреагировала на это неоднозначно.

Терешин неоднократно становился гостем таких программ, как «Пусть говорят» и других. В конечном итоге, когда стало понятно, что со здоровьем шутки плохи, он обратился в «Жить здорово». Медики рассказали парню, как можно облегчить его состояние, но «руки-базуки» не выполнял их предписания.

Напомним, что ранее Кирилл заявлял, что синтол из его рук можно вырезать, а ибупрофен, который ему посоветовали медики команды «Жить здорово», сильно влияет на печень. В эфире Малышева опровергла эту информацию. Препарат действительно оказывает губительное влияние на ЖКТ, но удалить вещество, которым парень накачал себе мышцы, хирургическим путем нельзя, сообщает «Дни.ру».

Также Терешин поздравлял жителей Амурской области с Новым годом. Поздравление для себя заказали жители села Константиновка Константиновского района.