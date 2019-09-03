В Зее около тысячи человек прошли шествием в память об окончании Второй мировой войны

В городе Зея отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны акцией «Свеча памяти». Жители города с зажженными свечами прошли колонной по улице Ленина до площади Коммунаров.

Шествие началось от площади Гидростроителей у ДДТ «Ровесник».

В нем приняли участие около тысячи человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Ровно 74 года назад закончилась самая жестокая, сама кровопролитная война в истории человечества. Наши деды, отцы и прадеды отдали жизни за мир и свободу, за суверенитет нашей Родины. Мы с вами должны быть достойны подвига наших героев. Мы должны пронести в себе и передать нашим детям ту гордость за наших предков, которую мы с вами испытываем», – обратился к горожанам мэр города Зея Сергей Гибадуллин.