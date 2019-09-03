В Свободном планируют построить новый вокзал и спортивный комплекс для детской железной дороги

К весне 2020 года откроется Кванториум, для которого уже имеется всё необходимое и ведётся работа по подготовке площадей. В 2020 году ОАО «РЖД» планирует начать строительство нового вокзала станции «Юность» детской дороги и большого спортивного комплекса в Михайло-Чесноковском районе на улице Матросова, который смогут посещать все желающие. Администрация города уже выдала на эти цели технические условия, работа начата на документальном уровне, проводится экспертиза.

Как рассказала Елена Марковская, востребованность обучения юных амурчан на детской дороге остаётся высокой. Минувшим летом здесь занимались 572 ребёнка в 13 смен, поезда совершили 228 рейсов и провезли 13,969 пассажиров. Из 108 выпускников 45 поступили в профильные учебные заведения, в том числе и по целевым направлениям.

Глава города Владимир Константинов отметил, что Свободный имеет уникальную возможность давать детям престижные профессии, пишет пресс-служба администрации.

Сегодня в школах и других учебных заведениях города открыты различные профильные классы и заканчивающие их ребята могут прямо со школьной скамьи получить гарантии трудоустройства в газопромышленной и железнодорожной сферах.