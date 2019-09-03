В Благовещенске сводный оркестр «Благовещенск – Хэйхэ» собрал аншлаг на двух концертах

Фото: Администрация Благовещенска

2 сентября в ЦЭВе выступил уникальный международный оркестр, состоящий из музыкантов и вокалистов из концертного оркестра «Амур Джаз Бэнд» Благовещенска и симфонического оркестра города Хэйхэ. Оркестр принял участие в двух концертах – в традиционном концерте «Музыка Победы», который посвящен 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и в благотворительном концерте памяти Олега Маслова.

Музыканты исполнили популярные и классические произведения российских, китайских, итальянских и американских композиторов. Международным оркестром, в который входит около 70 музыкантов, попеременно дирижировали руководитель оркестра «Амур Джаз Бэнд» Анатолий Хопатько и дирижер симфонического оркестра города Хэйхэ Во Бинкунь.

Концерт собрал аншлаг, в зале не было свободных мест. В концерте «Музыка Победы» прозвучали песни на русском и китайском языках, патриотические произведения в исполнении гостя Благовещенска оперного певца Павла Баранского (Москва), солистов сводного оркестра, образцового хора «Детство».

Кульминацией и, одновременно, финалом концерта стало исполнение песни «День Победы!». Весь зал встал и подпевал всем известные строки.

В этот же день международный оркестр «Благовещенск-Хэйхэ» принял участие в благотворительном концерте памяти Олега Маслова. Это уникальный и первый опыт участия сводного оркестра в благотворительных мероприятиях.

В программе концерта прозвучала неаполитанская музыка, песни из репертуара Муслима Магомаева и Фрэнка Синатры. Концерт закончился, и публика взорвалась аплодисментами и возгласами «Браво». Концерт длился почти 2 часа, зрители не хотели отпускать музыкантов. На бис Павел Баранский вместе с оркестром исполнили всем известную «O sole mio», сообщает администрация Благовещенска.