В Благовещенске детская площадка превратилась в болото (фото, видео)

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В одном из дворов Тайваня детская площадка превратилась в болото. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила жительница дома № 79/3 по улице Строителей. Она сообщила, что местная ребятня, в том числе из соседних дворов, успела облюбовать затопленную площадку.

Благовещенка боится, что дети могут подхватить инфекцию. Кроме того, вода затопила не только площадку, но и огороды, где люди выращивали овощи и цветы. По словам горожанки, вода появилась несколько месяцев назад.

«Как дожи пошли пол лета у нас на площадке стоит вода и не уходит. Ни подойти, ни поиграть. И уже на протяжении недели, как погода солнечная установилась, дети у нас там приходят и просто плюхаются. Им говоришь. А они вообще не понимают. Представляете, какая там зараза», – поделилась амурчанка.

По словам благовещенки, месяц назад жильцы дома подавали заявку по этому вопросу в администрацию города, но проблема так и не решилась.

Между тем, вода не уходит уже больше месяца, на затопленной площадке поселились утки.

«Образовалась эта вода месяца 2 назад. Начала прибывать, мы думали, что вода дождевая. Потом смотрим, дождей нет, а вода прибывает потихоньку. Обратили внимание, что на наших огородах вода появилась и с каждым днем все выше. Потом бомбоубежище наполнилось водой, она начала выливаться оттуда и затапливать вот это стало. Сейчас, по-моему, немного ушла вода, а два дня назад прямо прибыла на глазах», – рассказала Галина Момот.

Она пояснила, что в этом районе есть еще одна похожая затопленная территория. По словам женщины, в том месте перекопали дорогу и заложили бетонную трубу. Через нее вода переливается и заполняет участок, рядом с которым живет женщина.

«Там болото намного выше нашего. Когда я звонила в инстанции (…) сказали, что это проект города по осушению всей территории. Здесь 10 огородов, затопило все», – добавила благовещенка.

«Картошку садила, горох, огурцы, помидоры, кукурузу гладиолусы, все утонуло. Никогда такого не было», – рассказывает еще одна жительница дома по улице Строителей.

«У нас был Казанцев, начальник ЖКХ, весной мы обращались, писали Калите, но оттуда пришли письма с отказом: будет у вас благоустройство территории, ждите. Орлову тоже писали письмо. Там затопило, машины уже нельзя ставить. Везде говорила, что и дети купаются, и бомбоубежище переполнено, это ужас какой-то. В МЧС обращались, нам сказали, что откачивать воду из подвалов не безопасно и бесполезно, потому что если она тут прибывает, то и в подвалах будет прибывать», – подытожила Галина Момот.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» запросил информацию о проблеме в пресс-службе мэрии Благовещенска.