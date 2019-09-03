Начата процедура общественного отбора кандидатов на должность министра здравоохранения Приамурья

3 сентября состоялось первое заседание комиссии по проведению общественного отбора кандидатов на должность министра здравоохранения Амурской области. Открытым голосованием были избраны председатель и секретарь. Единогласным решением возглавить комиссию доверено председателю Амурской медицинской палаты Александру Платонову, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

На сайте министерства здравоохранения размещена соответствующая документация: порядок общественного отбора кандидатов для замещения должности министра здравоохранения Амурской области, а также электронные бланки анкеты, заявления и согласия на обработку персональных данных.

Общественный отбор кандидатов для замещения должности министра здравоохранения проводится в два этапа: заочный и очный. На заочном этапе кандидатам необходимо зарегистрироваться на сайте министерства здравоохранения региона, заполнив анкету.

«В течение 10 дней после опубликования порядка отбора, то есть до 13 сентября, мы будем принимать заявления от претендентов, затем будет определена дата очного этапа отбора. Очный этап предполагает защиту "Программы развития здравоохранения Амурской области" кандидатом на заседании комиссии. И уже 21 сентября мы должны представить губернатору не более трех кандидатов на должность министра здравоохранения», – сообщил Александр Платонов.

Как следует из документов, кандидатами на должность министра могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 30 лет, с отсутствием судимости (неснятой или непогашенной), наличием стажа работы в сфере здравоохранения не менее 10 лет, стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет, имеющие высшее медицинское образование, профессиональную переподготовку, дополнительное профессиональное образование по направлениям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Экономика» или иным специальностям и направлениям подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании РФ установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.

К кандидатам также применяется ряд иных требований.

«Безусловно, мы будем ориентироваться на те критерии, которые указаны в порядке отбора, но на заключительном этапе большое значение будет иметь также наличие ученой степени, уровень авторитета кандидата в медицинском сообществе региона, его личностные лидерские качества, опыт работы в режиме "кризисного управляющего отраслью" и другие факторы. В здравоохранении сегодня необходимо решать комплекс очень важных проблем, выполнять сложнейшие государственные задачи, реализовывать национальные проекты, и очень важно, чтобы такую непростую сферу возглавил человек с соответствующими навыками и опытом», – отметила председатель Общественного совета по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения Амурской области Галина Трюхан.

Фото пресс-службы правительства Амурской области