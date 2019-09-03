Тарасов и Костенко готовятся стать родителями второй раз

25-летняя жена Дмитрия Тарасова выложила фотографию с округлившимся животом. Бывший муж Ольги Бузовой станет отцом в третий раз.

О беременности Анастасии Тарасовой ходили слухи еще в августе, когда семья отдыхала в Италии. Тогда модель уже носила свободные платья и рубашки, списывая все на жаркое лето в Риме.

Но не прошло и месяца, как модель сама подтвердила интересное положение. Девушка выложила семейную фотографию, на которой отчетливо виден округлившийся животик Костенко.

«Любовь творит чудеса», – подписала снимок «вице-мисс Россия».

Первой Настю поздравила звездный модельер Белла Потемкина и подруга Ольги Бузовой.

«Какие молодцы», – прокомментировала она пост в Инстаграме.