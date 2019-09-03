Чума нас погубит: торговцы свининой на благовещенских рынках несут огромные убытки (видео)

После временного запрета на торговлю свининой амурского происхождения, мясные ряды благовещенского центрального рынка частично опустели. Запрещенного мяса на прилавках нет. В основном горожанам предлагают купить говядину.

При этом цены на мясо растут, об этом говорят покупатели и подтверждают сами продавцы. В ситуации разбирался корреспондент «Альфа ТВ».

Запрет на продажу амурской свинины в Приамурье действует только 4 дня. Для некоторых предпринимателей они стали переломными в бизнесе. Те, кто смог, вместо прежнего мяса начал продавать курицу или говядину. Некоторые просто покинули торговые ряды. Ведь нарушителям грозит административная ответственность, штраф – от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 3,5 тысячи рублей для индивидуальных предпринимателей.

Причем чрезвычайная ситуация ударила не только по бизнесу, но и по кошельку обычных граждан. Цены на говядину растут. Продавцы говорят о повышении на 20 рублей за килограмм и предсказывают еще большее подорожание.

Как сообщалось ранее, временный запрет на продажу свиного мяса амурского происхождения на территории Приамурья введен 31 августа. Такие меры приняли в связи с режимом ЧС в области из-за вспышек африканской чумы свиней.