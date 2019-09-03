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сегодня, 18:20 9

Чума нас погубит: торговцы свининой на благовещенских рынках несут огромные убытки (видео)

Чума нас погубит: торговцы свининой на благовещенских рынках несут огромные убытки (видео)

После временного запрета на торговлю свининой амурского происхождения, мясные ряды благовещенского центрального рынка частично опустели. Запрещенного мяса на прилавках нет. В основном горожанам предлагают купить говядину.

При этом цены на мясо растут, об этом говорят покупатели и подтверждают сами продавцы. В ситуации разбирался корреспондент «Альфа ТВ».

Запрет на продажу амурской свинины в Приамурье действует только 4 дня. Для некоторых предпринимателей они стали переломными в бизнесе. Те, кто смог, вместо прежнего мяса начал продавать курицу или говядину. Некоторые просто покинули торговые ряды. Ведь нарушителям грозит административная ответственность, штраф – от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 3,5 тысячи рублей для индивидуальных предпринимателей.

Причем чрезвычайная ситуация ударила не только по бизнесу, но и по кошельку обычных граждан. Цены на говядину растут. Продавцы говорят о повышении на 20 рублей за килограмм и предсказывают еще большее подорожание.

Как сообщалось ранее, временный запрет на продажу свиного мяса амурского происхождения на территории Приамурья введен 31 августа. Такие меры приняли в связи с режимом ЧС в области из-за вспышек африканской чумы свиней.

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#торговля #чума свиней

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Комментарии
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  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    2 часа назад

    Для кого то пир во время чумы. А на каком основании дорожает говядина?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Не переживайте, кура тоже подорожает.

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Настоящее ВРЕДИТЕЛЬСТВО!!!

    Почему нельзя было абсолютно здоровое мясо из ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ, например с Волковского свинокомплекса, заморозить на полгода (за которые вирус гибнет впринципе), а потом использовать???

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Эх, сало мы с Gangstarrом не засолим-то...

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Никакого контроля.... Наоборот дешеветь должна, если конкурентов меньше. Хапуги!

    С уважением

  • КП

    КП
    1 час назад

    гусеницаНикакого контроля.... Наоборот дешеветь должна, если конкурентов меньше. Хапуги!

    С уважением


    С чего бы?

  • full

    full
    39 минут назад

    Чего ждать от жлобов?

  • Алекsей

    Алекsей
    26 минут назад

    Может и правда хапуги на рынке стоят, а может и не совсем, потому как в налоговой совсем не они показывают многомиллионные доходы за год, а те что в правительстве находятся и это от них в том числе зависит и цена на мясо и его наличие на рынке! Об этом им надо было ещё вчера подумать.

  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    9 минут назад

    да с учетом их наценки разогнать вообще пора этих торговцев!

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