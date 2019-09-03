Мясо свое, не больное: амурчане продают свинину в мессенджерах

В Приамурье не все жители подчинились запрету на продажу мяса свинины амурского происхождения. В редакцию Амур.инфо сообщили, что некоторые пытаются продавать «запрещенку», размещая объявления в мессенджерах.

«Только доставка. Самовывоза нет, к сожалению! В ассортименте фарш, суповой набор, грудинка, стейк из свинины» – гласит объявление в одной из групп WhatsApp. Корреспондент Амур.инфо связался с продавцом. Тот сообщил, что мясо свое. «Остатки еще. Мясо чистое, не больное», – пояснил собеседник.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», запрет на продажу свинины амурского происхождения в Приамурье ввели 31 августа. Запрет временный и распространяется на территорию всего региона. Такое решение приняли власти области в связи с режимом ЧС из-за вспышек африканской чумы свиней.

В амурском управлении Россельхознадзора корреспонденту Амур.инфо рассказали, что выявить такое нарушение не так просто. «Мы знаем, что такие объявления ходят. Работаем в этом направлении. Это не так просто, нужно зафиксировать факт продажи. Нужно понять жителям, что ни в коем случае нельзя этим заниматься. Это может являться первоисточником вируса. Невозможно сказать, была чушка на момент убоя здорова или больна», – сообщила начальник отдела государственного ветеринарного надзора амурского управления Россельхознадзора Елена Опарина.

Специалисты напоминают, что в замороженном мясе вирус АЧС может сохраняться более года, а выброшенные отходы – жилы, шкуры – могут вновь попасть в корм животным, и распространение вируса продолжится.

Между тем продавец свинины в мессенджере вновь вышел на связь с корреспондентом Амур.инфо. На вопрос, не боится ли наказания за продажу запрещенной продукции, собеседник ответил: «У меня 46 групп, в каждой по 250 человек. У меня все нормально. Свинина с Комсомольска-на- Амуре, справки, документы есть».

Между тем запрет предполагает, что на прилавки магазинов, рынков и супермаркетов не должна попадать продукция из амурской свинины. Нарушителям будет грозить административная ответственность. Штрафы для физических лиц от 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 3,5 тысяч.

Как сообщало Амур.инфо, с момента вступления в действие запрета специалисты ведомства проводят рейды на территории всей области, проверяют городские и стихийные рынки, ярмарки выходного дня и крупные дискаунтеры. Пока запрещенную продукцию выявили во время рейда только в Райчихинске. Там продавали шпик свиной без каких-либо документов, продукция была изъята и уничтожена, продавцу выписали штраф. «Партия была небольшая, 3 килограмма, но сейчас нельзя допустить ни малейшего кусочка», ­– прокомментировали в амурском управлении Россельхознадзора.