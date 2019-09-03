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Приамурье на конкурсе «Краса Дальнего Востока» представят две девушки (видео)

Приамурье на конкурсе «Краса Дальнего Востока» представят две девушки (видео)
Фото: instagram.com/minkultamur

3 сентября на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» во Владивостоке состоится конкурс «Краса Дальнего Востока». За победу поборются представительницы регионов ДФО. Амурскую область на конкурсе представят две девушки.

Приамурье выпала честь представлять 18-летней Алине Дороненко и 15-летней Полине Мельниковой. Амурчанки уже прошли традиционную жеребьевку, Алина будет выступать под номер 1, а Полина 14-м номером завершит конкурсную программу. Таким образом, участницы из Амурской области будут открывать и закрывать программу, сообщается в Инстаграме министерства культуры и национальной политики региона.

Конкурс обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках V Восточного экономического форума.

Визитка участницы Алины Дороненко:

Видео: instagram.com/minkultamur

Визитка участницы Полины Мельниковой:

Видео: instagram.com/minkultamur

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#Дальний Восток #конкурсы

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Комментарии
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  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    44 минуты назад

    Алина красивее ИМХО

  • Myxira

    Myxira
    24 минуты назад

    Не все еще красивые дечонки сбежали из Благовещенска

    Обе девочки хороши, удачи им на конкурсе!

    *** хотя, победа в подобных конкурсах - такая мелочь, на мой взгляд: девочки молоды, красивы, у них все впереди - что там какой-то конкурс...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    12 минут назад

    Хорошие девочки.

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