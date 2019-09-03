Приамурье на конкурсе «Краса Дальнего Востока» представят две девушки (видео)

Фото: instagram.com/minkultamur

3 сентября на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» во Владивостоке состоится конкурс «Краса Дальнего Востока». За победу поборются представительницы регионов ДФО. Амурскую область на конкурсе представят две девушки.

Приамурье выпала честь представлять 18-летней Алине Дороненко и 15-летней Полине Мельниковой. Амурчанки уже прошли традиционную жеребьевку, Алина будет выступать под номер 1, а Полина 14-м номером завершит конкурсную программу. Таким образом, участницы из Амурской области будут открывать и закрывать программу, сообщается в Инстаграме министерства культуры и национальной политики региона. Конкурс обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках V Восточного экономического форума. Визитка участницы Алины Дороненко: Видео: instagram.com/minkultamur Визитка участницы Полины Мельниковой: Видео: instagram.com/minkultamur

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#Дальний Восток #конкурсы

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Александр Авдеев