Яну Рудковскую раскритиковали за нежелание отдать сына в школу

Продюсер Яна Рудковская активно ведет не только свою страницу в Инстаграме, но и страницу сына. 2 сентября Яна разместила фотографию сына под которой сообщила, что Саша пойдет в школу только через год.

Яна от имени сына поздравила с праздником всех первоклашек. Дальше она рассказала, что Саша в школу пойдет только через год, когда ему исполнится семь лет.

С апреля мальчик уже занимается дополнительно с педагогами и осваивает программу 1 класса.

«А пока поехал тренироваться в Академию @angelsofplushenko и готовиться к соревнованиям, так что всем чао», – подытожил фигурист.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни поддержали решение родителей пойти в школу в семь лет: «Пусть у ребенка будет детство!», «То, что в семь – правильно, голова меньше пухнуть будет», «Все к лучшему, зачем бежать впереди паровоза».

Другие же придерживаются иной точки зрения: «Бедный ребенок!», «Все равно потом будете нагонять, лучше раньше начать», «Лучше пойти в школу, чем убиваться в спорте».

Рудковская проигнорировала все комментарии.