Амурские школьники, чье жилье пострадало от паводка, отправились в «Океан»

3 сентября в «Океан» отправилась делегация из 69 амурских школьников – это дети, чье жилье существенно пострадало от паводка этим летом и еще находится в процессе восстановления. Новый учебный год во Всероссийском детском центре начнут 38 детей из Мазановского района, 24 – из Селемджинского, 7 – из Белогорска.

Квота на поездку амурских школьников-подтопленцев в «Океан» выделена по поручению Министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой. Смена в «Океане» продлится с 3 по 24 сентября. Перед поездкой в ВДЦ амурчане пребывали в хорошем настроении, а многие признались, что никогда не выезжали за пределы области, и тем более не были на море, сообщили в минобре региона.

«Детский центр всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. На берегу Японского моря детей ждет насыщенная образовательная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах, пятиразовое питание», – рассказал директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский.