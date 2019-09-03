Амурчане жалуются, что не могут заселиться в общежитие аграрного колледжа

Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась жительница Приамурья – мать одной из студенток Амурского аграрного колледжа в Благовещенске. Женщина сообщила о проблеме, с которой, по ее словам, столкнулись иногородние студенты – им не предоставили положенное общежитие. Руководство колледжа эту проблему не подтверждает.

«В прошлом году дети, приехав на занятия, столкнулись с проблемой мест в общежитии. Сначала их всех заселили по пять-шесть человек в комнаты, кроватей не хватало, и им выдали матрасы для того, чтобы спать на полу. Каменный век какой-то. Через несколько дней началось расселение по общежитиям других колледжей, которые предоставили места. Одним из условий проживания в этом общежитии на будущий год было то, что студенты сделают ремонт комнат за свой счет. Дети, сделав ремонт в своих комнатах, спокойно уехали на летние каникулы домой в надежде, что вернутся в чистые отремонтированные комнаты осенью. Но осень преподнесла сюрприз не только студентам, но и их родителям. Руководство аграрного колледжа отправляло детям сообщения с датой заселения, и каждый день эта дата менялась. Последним числом заселения стало 30 августа, студенты меняли билеты на автобус по нескольку раз. Но по приезду 30 числа им сказали, что мест нет, собирайтесь и езжайте домой. Домой за несколько сотен километров с огромными чемоданами и сумками», – говорится в сообщении, которое поступило в редакцию агентства.

В сообщении отмечается, что студенты были вынуждены искать себе временное жилище.

«(…) сегодня уже третье сентября, начались учебные будни, а дети так и не заселены. Руководство колледжа никаких вразумительных ответов не дает», – утверждает амурчанка.

По телефону женщина уточнила агентству, что ее дочь-студентка приехала в Благовещенск из Архаринского района. «Сказали – езжайте домой и продолжайте себе каникулы. Сказали, что мы вам пропуски не будем ставить, так как у нас нет мест», – рассказывает амурчанка.

В настоящее время, уточнила она, дочь не уехала из областного центра, а временно поселилась у подруги.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать эту информацию и.о. директора Амурского аграрного колледжа Татьяну Романцову. Она пояснила, что заселение студентов еще осуществляется, и свободные места имеются (колледж располагает двумя общежитиями).

«В прошлом году студенты проживали в общежитиях других колледжей, поскольку было одно общежитие. Сейчас, благодаря тому, что получено еще здание, у нас есть возможность детей дорасселять. Мы занимаемся дорасселением. Просто вопрос в том, что те студенты, которые раньше жили в других колледжах, хотят туда вернуться – но набор осуществился в этом году по многим учреждениям больше, чем предполагалось, и там сейчас идет доселение детей, и наших детей туда пока не пускают. Мы предлагаем наше общежитие, но студенты не хотят в наше… Поэтому, возможно, эти студенты [обратившиеся в редакцию] не до конца вам объективно обрисовали проблему», – высказала предположение Татьяна Александровна.