Правительство России планирует уменьшить планы по строительству жилья

Такие задачи были поставлены Правительству Президентом Владимиром Путиным. В связи с серьезными изменениями в законодательстве по строительству, произошедшими в России в течении этих полутора лет, я уже писал свое мнение о том, что эти планы, вероятнее всего, не смогут реализоваться.

Недавно Виталий Мутко заявил: «Поступил запрос на сохранение пока объемов ввода (жилья) 2018 года. На ближайшие два года, может быть, нужно сохранить эти объемы где-то на уровне 75,3 млн кв. м. Сейчас мы эти вопросы посмотрим в правительстве, на президиуме и будем докладывать на совете и президенту страны».

Чиновники начали понимать, что произошедшие в течении этих полутора лет изменения очень существенно влияют на рынок новостроек. Эти изменения, возможно, при отсутствии послаблений со стороны государства застройщикам, скорее всего, не увеличат в ближайшие годы объемы сдачи жилья. Не исключено, что даже будет период снижения сегодняшнего минимального объема ввода.

Хорошо, что появилось хотя-бы понимание ситуации. Народ не будет жить надеждой на увеличение ввода жилья больше чем на 60% в ближайшие годы.