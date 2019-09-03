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сегодня, 15:57 3

Малыша, выпавшего из окна пятого этажа в Благовещенске, выписали из больницы

Малыша, выпавшего из окна пятого этажа в Благовещенске, выписали из больницы
Фото: gorodkirov.ru

Полуторагодовалый ребенок, который 25 августа выпал из окна пятого этажа в Благовещенске, пошел на поправку. Малыша выписали из больницы. Об этом сообщили в амурском минздраве.

Подробности о состоянии здоровья ребенка не сообщаются, ранее говорилось о том, что он получил серьезные травмы. После происшествия малыша поместили в реанимацию.

Между тем, следственный комитет продолжает проверку по факту случившегося. «Предварительно, мама ребенка в момент произошедшего находилась на кухне и мыла посуду, ребенок спал. Видимо, проснулся, а так как диван расположен рядом с окном, возможно, по дивану он залез на подоконник. Окно было открыто, москитной сетки не было. Под окном находится детская площадка, может, детский шум заинтересовал его, и он полез туда. Ребенок упал на мягкую землю, что в общем-то и спасло ему жизнь. Сейчас вроде бы врачи оптимистический прогноз делают, но пока сложно что-то говорить. Проводим проверку, решение примем по ее результатам», – говорил на следюущий день после происшествия старший помощник руководителя амурского следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Алексей Лубинский.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Да какой же ты счастливчик))) Здоровья тебе, летчик.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Слава Богу! Здоровья малышу и побольше внимания к нему со стороны родителей!

  • Кайф

    Кайф
    42 минуты назад

    Здоровья тебе, кроха.

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