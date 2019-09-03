Малыша, выпавшего из окна пятого этажа в Благовещенске, выписали из больницы

Подробности о состоянии здоровья ребенка не сообщаются, ранее говорилось о том, что он получил серьезные травмы. После происшествия малыша поместили в реанимацию.

Между тем, следственный комитет продолжает проверку по факту случившегося. «Предварительно, мама ребенка в момент произошедшего находилась на кухне и мыла посуду, ребенок спал. Видимо, проснулся, а так как диван расположен рядом с окном, возможно, по дивану он залез на подоконник. Окно было открыто, москитной сетки не было. Под окном находится детская площадка, может, детский шум заинтересовал его, и он полез туда. Ребенок упал на мягкую землю, что в общем-то и спасло ему жизнь. Сейчас вроде бы врачи оптимистический прогноз делают, но пока сложно что-то говорить. Проводим проверку, решение примем по ее результатам», – говорил на следюущий день после происшествия старший помощник руководителя амурского следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Алексей Лубинский.