В Зее при помощи граффити преобразили городские объекты

В Зее активисты оформили фасады шести объектов города – в основном остановок. На это пошли деньги выигранного гранта. Социальный проект получил название «Цветная мастерская Зеи».

Работа по преображению городского пространства велась с июня месяца. За это в Зее были оформлены фасады остановок возле ЗАГСа, Следственного комитета, на пересечении улиц Мухина и Белоусова, возле Центра образования.

Также волонтеры обновили спортивную трибуну на городском стадионе и стену на входе в детское отделение Зейской больницы.

Основной целью проекта было не только визуально преобразить город, но и сплотить неравнодушных горожан в рамках общего творческого процесса, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Данный проект стал платформой для объединения творческой и активной молодежи, которой в нашем городе достаточно много. Город преобразился на глазах: яркие граффити в общественных местах – это уже неотъемлемая часть Зеи. Этот проект про причастность к чему-то хорошему, доброму, про трудолюбие и инициативу», – прокомментировал работу зейских активистов глава города Зеи Сергей Гибадуллин.

«Цветная мастерская Зеи» – социальный проект активистов зейского отделения «Молодой Гвардии». На реализацию своих идей и борьбу с вандализмом в 2019 году волонтеры выиграли грант в размере 95 000 рублей.