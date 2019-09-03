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3сентября
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сегодня, 15:27 0

Девочка «украла» самолет и стала звездой Сети

Девочка «украла» самолет и стала звездой Сети
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

По Сети гуляет ролик, в котором девочка заходит в кабину пилотов во время движения самолета и требует передать управление ей. Как девочка смогла оказаться в кабине пилотов – неизвестно.

Командир экипажа выслушал требования, с которыми малышка обратилась к нему и разрешил объявить пассажирам о взлёте.

О том, какая это авиакомпания и кто стал героем видео – неизвестно.

Видео же набирает вирусную популярность и передается во всех социальных сетях.

«Я поведу самолёт, как будто я его украла. Но посажу его так, словно купила его. Потому что я лучшая и нет никого лучше. Второй пилот Крис – мой хороший приятель. Он будет мне помогать. Но запомните, если посадка будет мягкой, то это моя заслуга. А если она будет жёсткой, в этом виноват Крис», – сказала девочка по рации.

На этом моменте в салоне самолёта слышен смех пассажиров, которым явно понравилась шутка капитана, сообщает Life.

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#дети #юмор

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