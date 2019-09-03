Амурчан предупреждают о растении-паразите, которое уничтожает огороды

Фото: Амурское управление Россельхознадзора

Управление амурского Россельхознадзора предупреждает о широком распространение опасного карантинного растения-паразита – повилики –, которое уничтожает огороды. Очаги уже выявлены в населенных пунктах Архаринского, Благовещенского, Ивановского, Михайловского, Константиновского, Тамбовского районов.

У повилики желтые, бурые или оранжевые нити, оплетающие растения. Разрастание растения-паразита чаще всего начинается с обочин автомобильных дорог. Далее она распространяется на огороды, луга и пастбища, где наносит огромный вред. Если в сельскохозяйственных организациях о повилике знают и борются с паразитом, то рядовые амурчане не сразу обращают внимание на появление растения на участке.

Это растение не имеет ни корней, ни листьев. Она нарушает обменные процессы растения-хозяина, питаясь его соком. После нее остаются либо усохшие, либо вялые и больные растения. Если паразита не ликвидировать, то за несколько месяцев он уничтожит весь огород и поползет дальше. Семена повилики не теряют всхожести до 10 лет.

Кроме того, повилика содержит ядовитые вещества, опасные для растительноядных животных.

Обычная прополка в уничтожении повили не помогает, а может только усугубить ситуацию. Вместе с повиликой надо удалять и растение, на котором она паразитирует. Ни в коем случае нельзя выбрасывать пораженные растения в компостные кучи или просто бросать в огороде. Растительные остатки желательно собирать в емкости, а затем их сжигать.

Если повиликой поврежден значительный участок, то после низкого скашивания растений очаги можно обработать гербицидами сплошного действия, такими как Раундап, Ураган, Зеро. Проводить такие мероприятия, скорее всего, придется неоднократно в течение нескольких лет. Только активное уничтожение повилики может остановить ее дальнейшее распространение, сообщает амурское управление Россельхознадзора.

Об случаях обнаружения повилики необходимо сообщать по телефону: 8 (4162) 226-970.