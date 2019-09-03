В Приамурье завершается уборка ранних зерновых культур

В Амурской области походит к концу уборка ранних зерновых. Активнее всего уборочная кампания проходит в Мазановском районе, где работы выполнены уже почти на 95,5 %.

Больше всего ячменя убрали в Ивановском районе. В районе намолотили более 7 тысяч тонн зерна с 3,5 тысячи гектаров ячменных полей. Таким образом перевыполнили план на 9 %. Уборку ячменя закончили Шимановский и Бурейский районы. В последнем аграрии убрали 775 гектаров ячменных полей, получив с них около 2 тысяч тонн урожая. В Шимановском районе ячмень убрали с 300 гектаров полей. С них аграрии получили 217 тонн зерна.

По сбору пшеницы на первом месте – Тамбовский район, где аграрии уже выполнили более 70 % от плана. В день там обрабатывают более 2 тысяч гектаров полей из планируемых около 26 тысяч гектаров. За день с получают более 3,5 тысячи тонн пшеницы. В общей сложности в Тамбовском районе намолочено уже 33,5 тысячи тонн пшеничного зерна.

На втором месте по уборке пшеницы – Ивановский район, где план выполнен почти на 54 %. В день там убирают 844 гектара пшеничных полей из необходимых 15 тысяч гектаров. Ежедневно в Ивановском районе получают более 1,5 тысячи тонн готового урожая. Уже заготовлено более 16,5 тысячи тонн пшеницы.

На третьем месте по уборке пшеницы –Серышевский район, который по выполнению плана отстает от Ивановского на 2%. В районе из более чем 6 тысяч гектаров убирают в день около 500 гектаров пшеничных полей, получая с них около 800 тонн урожая в день. Всего намолочено около 5 тысяч тонн пшеницы.

По уборке овса лидирует Мазановский район, перевыполнив план почти на 83 %. Аграрии района убирают 470 гектаров полей в день. В общей сложности намолочено около 500 тонн овса. Далее по уборке овса идет Тамбовский район, где план выполнили почти на 80%, убирая в день более тысячи гектаров. Сельхозработники намолотили более 2 тысяч тонн овса. От Тамбовского и Мазановского района отстает Ромненский, выполнив план больше чем наполовину. В день там убирают 150 гектаров полей из запланированных почти 700 гектаров. За день аграрии намолачивают по 360 тонн овса. В целом в районе получили уже около 700 тонн этой ранней зерновой культуры.

Тритикале убирают только два района области – Шимановском и Мазановском. Первый уже завершил сбор, обработав все 134 запланированных гектара полей. С них аграрии насобирали более 200 тонн тритикале. В Мазановском районе тритикале убрали 40 тонн с 40 гектаров в день из 110 запланированных.

В текущем году было засеяно 1 миллион 280 тысяч гектаров амурских полей, столько же сколько и в 2018 году. В 2019 году валовый сбор зерновых будет в объеме 440 тысяч тонн, сои – 1 242 тысячи тонны, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62% всех посевных площадей в ДФО и более 32% производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4-м в рейтинге и заняв 2-е место в рейтинге по производству продукции растениеводства.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своем докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объем производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.

В планах к 2021 году увеличить производство зерновых и сои в 1,5 раза за счет нормативного внесения удобрений, работ по известкованию почв и применению средств защиты растений.