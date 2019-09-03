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3сентября
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сегодня, 14:21 4

На ВЭФ правительство Приамурья планирует заключить соглашения, которые улучшат жизнь амурчан

На ВЭФ правительство Приамурья планирует заключить соглашения, которые улучшат жизнь амурчан
Фото: Правительство Амурской области

Делегация Приамурья принимает участие в 5 Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Глава региона Василий Орлов, который возглавил делегацию, его замы и руководители министерств проведут встречи с представителями крупнейших госкорпораций.

«В этом году ожидаем, что встречи и соглашения, которые мы запланировали в рамках форума, выльются в новые инвестиционные проекты, рабочие места и лучшие условия для жизни амурчан. За последние несколько лет ВЭФ ни разу нас не разочаровал. Это доказывают соглашения на миллиарды рублей и сотрудничество для развития социальных и инфраструктурных объектов в Приамурье», – сообщил губернатор.

Как отметили в минэкономразвития и внешних связей Приамурья, на «полях» ВЭФ – 2019 правительство планирует заключить около 16 соглашений. Так, сегодня на павильоне Амурской области подпишут соглашение о сотрудничестве с компаниями, которые в дальнейшем будут помогать с реализацией соглашений государственно-частного партнерства.

«На данный момент в регионе реализуются 2 концессионных проекта с объемом инвестиций свыше 1 миллиарда рублей. В планах заключить еще одно соглашение, которое создаст комфортные условия для передвижения амурчан и логистики товаров. Его подпишут в следующем году, поэтому помощь и консультации со стороны наших коллег помогут нам значительно ускорить этот процесс», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Также глава региона вместе с уполномоченным президента в ДФО Юрием Трутневым дадут старт работе 3 и 4 автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината.

Основная тема ВЭФ в 2019 году – нацпрограмма развития Дальнего Востока. Центральным событием форума станет пленарное заседание 5 сентября, в котором примут участие Владимир Путин, премьер-министры Японии, Индии, Малайзии и Монголии, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Дальний Восток #областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Реформатор

    Реформатор
    14 минут назад

    за дураков нас держат?какие улучшения?

  • postal

    postal
    11 минут назад

    Реформаторза дураков нас держат?какие улучшения?


    Вы население с 1991 года за дураков держите.Но ты делаешь вид,что твоя партия типа не при чем.

  • Реформатор

    Реформатор
    7 минут назад

    вы посталь перестаньте меня преследовать-мне мужики не нравятся

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 минуты назад

    Мы подпишем кое с кем кой-какие соглашения, никакой конкретики. Аль похвастаться нечем?

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