На ВЭФ запустили самое мощное в России производство золота из упорных руд, находящееся в Приамурье

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке полпред при президенте России по ДФО Юрий Трутнев в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе 3 и 4 автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.

Покровский АГК работает в тестовом режиме с декабря 2018 года. За это время произвели более 2 тонн золота из упорных руд Маломырского месторождения, в июле начали переработку золотосодержащих концентратов месторождений других производителей. Об этом Юрию Трутневу на ВЭФ сообщил председатель совета директоров компании «Петропавловск» Павел Масловский.

«Вы видите, что в автоклавном цехе нет людей – потому что производство автоматизировано. Все реакции происходят внутри автоклавных сосудов, сырье и кислород подается по закрытым трубам. Основная работа происходит в диспетчерской. Откуда операторы управляют всеми параметрами деятельности комплекса», – цитирует Масловского Инвестиционный портал Амурской области.

Приамурье занимает 6 место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав – будущее амурской золотодобычи, отмечает портал.

«Автоклав имеет стратегическое значение для золотодобывающей промышленности Амурской области и создает для наших предприятий задел на десятилетия вперед в плане работы с упорными рудами. Мы тоже внесли свой вклад: инвестор получил налоговые льготы – регион освободил "Петропавловск" от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Благодаря этому компания вкладывала сэкономленные деньги в объект и несет социальную ответственность. В районах ее присутствия ремонтируются дороги, строятся спортивные площадки, а совсем недавно "Петропавловск" поддержал наше начинание – создание детской футбольной лиги! И мы очень признательны за это», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Только за первые сутки гидрометаллургический комплекс переработает 1 370 тонн концентрата упорных руд. Это в два раза больше, чем гидрометаллургический автоклав в Амурске. Совокупные инвестиции «Петропавловска» в реализацию объекта составили около 500 миллионов долларов. Для создания производства компания привлекла лучших российских и международных подрядчиков из более чем 20 стран.

Фото: invest.amurobl.ru