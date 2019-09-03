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сегодня, 13:45 0

В Благовещенске выявили две компании с подставным руководством

В Благовещенске выявили две компании с подставным руководством
Фото: pixabay.com

В областном центре Амурской области были образованы две компании через подставных директоров (учредителей), которые на самом деле не знали об их создании. Это выяснилось во время проверки благовещенской прокуратура, которая проверяла, как соблюдаются требования федерального законодательства в части образования юридических лиц.

Выяснилось, что неизвестные предоставили в налоговую сведения о несуществующих директорах (учредителях) двух организаций, чтобы внести в единый госреестр юридических лиц сведения об этих подставных лицах.

При этом по адресу государственной регистрации юридические лица деятельность не осуществляют, то есть фактически деятельность ими не ведется, сообщает прокуратура Амурской области.

По материалам проведенных прокуратурой Благовещенска проверок были возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования юридических лиц.

По данным фактам прокурором города в городскую полицию было направлено два материала для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 173.1 УК РФ. По результатам их рассмотрения следственный отдел 30 августа возбудил два уголовных дела, которые сейчас расследуются

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#закон

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