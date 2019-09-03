Из-за новых вспышек африканской чумы свиней в Приамурье не будут перекрывать региональные трассы

Из-за новых очагов вируса африканской чумы свиней, выявленных в Благовещенске, Белогорье и других населенных пунктах, в Амурской области не планируется перекрывать участки трасс регионального значения. Но на местных дорогах могут вводить ограничения. И такие ограничительные меры готовятся ввести на въезде в Белогорье.

Сейчас там идут подготовительные работы – устанавливают бетонные блоки, чтобы сузить проезд, на месте будет выставлен пост полиции, чтобы из Белогорья не вывозили запрещенную к вывозу свинину и живых животных.

Как сообщало Амур.инфо, новые очаги АЧС обнаружены в ряде населенных пунктов Приамурья, в том числе в Благовещенске, Белогорье, Райчихинске и селах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского и Тамбовского районов. Специалисты уже определили угрожаемые зоны и готовятся к отчуждению свинопогловья. Уничтожить предстоит около 2700 голов свиней. В Благовещенске, по предварительным данным, владельцы лишатся примерно 430 свиней, которые содержатся на 35 подворьях.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области сообщили, что в связи с новыми вспышками опасного вируса закрывать дополнительные участки трасс регионального значения пока не планируется. Относительно дорог местного значения решения принимают муниципалитеты. Единственным перекрытым на сегодня участком трассы остается дорога на село Волково в Благовещенском районе.

С 29 августа на территории Приамурья из-за африканской чумы свиней действует режим ЧС.