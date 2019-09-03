В центре Тамбовки хотят построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс

В Тамбовском районе администрация провела подготовительные работы для строительства современного ФОКа. Под спортивного объекта выделили земельный участок и начали расчищать его.

Районные власти предоставили под строительство участок земли в центре села Тамбовка. таместь все необходимые инженерные сооружения, поэтому проблем с проведением систем отопления и водоснабжения в ФОК не будет.

Такое место выбрали специально для удобства местных жителей, сообщает пресс-служба областного правительства. ФОК должен закрыть потребность в спортивных объектах, уверены районные власти. Пока воспитанники различных секций занимаются в районном спортивном центре «Олимпик».

Строить физкультурно-оздоровительный комплекс закрытого типа будут в ходе реализации программы «Газпром-детям». На возведение ФОКа с нуля в Тамбовском районе предприятие потратит более ста миллионов рублей.

Строить физкультурно-оздоровительный комплекс Газпром начнет в четвертом квартале текущегогода. Завершатся работы, по плану, в конце 2021 года. Это будет одноэтажное здание, включающее в себя универсальный спортзал площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров. Он будет разделен на мини-футбольное поле, секции для баскетбола и волейбола. Внутри ФОКа будут и другие помещения с тренажерами и раздевалки. Новый спортивный объект предоставит местных жителям 18 новых рабочих мест.

Программа «Газпром – детям» дала старт для строительства ФОКов не только в селе Тамбовка, но и в городах Благовещенск и Тында, поселке Магдагачи. С помощью этой программы на территории Приамурья построили 15 стадионов в разных районах области. Они включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадки, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину и тренажеры.

В Приамурье активно развивается строительство спортивных объектов. В Ромненском районе появится малая спортивная площадка для центров тестирования ГТО. Ее строительство было запланировано благодаря указу президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В ходе него в Приамурье впервые реализуется федеральная программа «Спорт – норма жизни». Она проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области». В ходе нее в 2019 году в городе Белогорске и селе Томское Серышевского района построят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Они будут полностью соответствовать всем стандартам комплекса ГТО. Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.

Также активное финансирование проектов по популяризации спорта идет из регионального и местных бюджетов. В текущем году власти ЗАТО Циолковский завершат строительство плавательного бассейна за счёт своего бюджета.

По информации властей, амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тысяч амурских спортсменов. Самые популярные в регионе игровые виды спорта: волейбол, которым занимаются более 13 тысяч человек, баскетбол – на тысячу меньше, футболом занимается более 10 тысяч спортсменов. 7 тысяч человек увлекаются различными единоборствами.

К 2024 году в области хотят увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %. Таково поручение президента.