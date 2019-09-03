Мужчина задавил ребенка сидением автомобиля, так как он шумел

Суд Лондона в ближайшее время вынесет вердикт 26-летнему сыну британского экс-министра Стивену Уотерсону, который специально раздавил автомобильным сиденьем ребёнка девушки.

В феврале 2018 года Стивен вместе с девушкой и ее ребенком возвращался из торгового центра в пригороде Лондона. Парень встретил там знакомых, и решил их подвезти в своей небольшой машине. Чтобы ребенок не занимал место, его посадили в ноги одному из друзей Уотерсона.

Мальчик начал шуметь в машине и капризничать, чем сильно раздражал сидевшего за рулём Уотерсона, и тот решил «успокоить» малыша, который сидел на полу за ним. Он отодвигал своё сиденье максимально назад до тех пор, пока мальчик не перестал издавать звуки.

Мать ребенка рассказала, что заметила странное состояние малыша только когда они приехали до точки назначения. Мальчик потерял сознание и не дышал. Пара вызвала бригаду медиков, однако трёхлетний Алфи скончался спустя три дня от асфиксии.

После этого молодые люди придумали себе лживые показания, пригрозили своим знакомым никому не рассказывать о случившемся и даже попытались продать автомобиль, но правду скрыть не удалось.

Мать ребёнка Эдриан Хоар уже была приговорена на два года и девять месяцев тюремного заключения за жестокое обращение с детьми, Уотерсон, отрицавший свою вину, пока находится под стражей. Суд по этому делу назначен на 9 сентября.

Помимо основного обвинения ему также вменяют попытку сокрытия преступления, дачу ложных показаний полиции и суду, а также запугивание свидетелей, сообщает Life.