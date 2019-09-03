«Улица Дальнего Востока» с участием Приамурья открылась на острове Русский

Фото: invest.amurobl.ru

В рамках V Восточного экономического форума прошло торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» на острове Русский во Владивостоке. В открытии приняли участие зампред правительства РФ Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, дальневосточные губернаторы, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

«Пятый раз мы вместе с вами создаем "Улицу Дальнего Востока". Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим. Сегодня на Дальнем Востоке строится более сотни новых предприятий, более 600 миллиардов рублей пришло в экономику. Это значит, будут строиться новые школы, больницы, дороги. Значит, лучше будут жить люди», – цитирует Юрия Трутнева Инвестиционный портал Амурской области.

Выставка «Улица Дальнего Востока» является одним из ключевых событий программы ВЭФ-2019. Здесь представлены экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности Дальнего Востока. Свои экспозиции открыли все дальневосточные регионы.

«Главная тема, которую мы транслируем экспозицией на ВЭФ-2019 – высокий экспортный потенциал Приамурья. И это не только крупные проекты всероссийского масштаба, но и малый и средний бизнес региона, который стремительно завоевывает азиатские рынки. Помимо основного павильона с презентацией газохимического кластера и агломерации Благовещенск – Хэйхэ, мы поставили отдельный островок для экспортеров. Сегодня там можно познакомиться с продукцией 12 амурских компаний: от кваса до пшеницы. А благодаря медиафасаду павильона Приамурье видно издалека», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Накануне Юрий Трутнев положительно оценил экспозиции дальневосточных регионов.

«Для нас "Улица Дальнего Востока" – это то, насколько люди любят регион, в котором живут, поэтому важно, как они его показывают и что именно представляют гостям. Это сейчас начали понимать. На первых форумах долго приходилось это объяснять и показывать. Сейчас я вижу, что и губернаторы, и люди, которые участвуют в подготовке павильонов, точно знают, что они делают и зачем. Поэтому я не буду никому навязывать свое мнение, но еще раз говорю, такой качественный шаг вперед по экспозициям есть», – сказал Юрий Трутнев.

С 3 по 8 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать для участников и гостей ВЭФ. 7 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого организуют экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 8 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.