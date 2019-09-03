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сегодня, 12:10 0

Перевозчика в Константиновском районе уличили в нарушениях требований безопасности

Перевозчика в Константиновском районе уличили в нарушениях требований безопасности
Фото: pixabay.com

Прокуратура Константиновского района Приамурья выявила нарушения в работе ООО «Автотранс». Это предприятие занимается автобусными перевозками пассажиров.

В частности, было установлено, что «Автотрансом» не обеспечены подготовка и аттестация водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на межмуниципальных маршрутах. Тем самым нарушены Требования по обеспечению транспортной безопасности.

Прокурор района внес гендиректору предприятия представление об устранении нарушений. Однако представление не было рассмотрено в установленный законом месячный срок. В связи с этим прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья признал гендиректора ООО «Автотранс» виновным в правонарушении, был назначен штраф – 2 тысячи рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, к настоящему времени штраф оплачен, приняты меры к устранению нарушений. В частности, водители направлены на обучение для проведения последующей аттестации.

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#транспорт

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