39 человек на место: в администрации Белогорска завершили прием заявлений на должность замглавы

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске завершили прием резюме на должность заместителя главы города по вопросам местного самоуправления. О своем желании занять вакантную должность заявили 39 человек.

«Это не только представители Белогорска, но и Благовещенска, Свободного, Райчихинска, Шимановска, Циолковского, Мазановского, Ромненского, Серышевского и Белогорского районов. Возраст претендентов варьируется от 26 лет до 61 года. Кладовщик, слесарь-ремонтник, бухгалтер, менеджер, работники органов местного самоуправления других муниципальных образований, железнодорожники, советник министра – вот часть профессий, занимаемых претендентами на должность замглавы сегодня. Поскольку на место руководителя претендует 39 человек, то каждому предстоит пройти отборочные испытания. Начнутся они 6 сентября», – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова.

Как сообщало Амур.инфо, отбор кандидата на должность заместителя главы пройдет в четыре этапа. В их числе оценка соответствия должности по качеству представленного резюме, тестирование и практические задания, практическое занятие по организации одного из нескольких мероприятий по выбору. Закончится отбор личным собеседованием с главой Белогорска Станиславом Мелюковым, после которого и будет принято решение о приеме на работу. Новый человек в администрацию Белогорска должен войти до 15 сентября.