В Зее обнаружили 110 килограммов нелегальных фруктов

26 августа специалисты амурского управления Россельхознадзора проверили прилавки в городе Зея. Они проверили, насколько продавцы соблюдают требования законодательства в области карантина растений в местах розничной торговли.

В ходе рейда специалисты обнаружили 110 килограммов фруктов без документов. По результатам мероприятия по контролю возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции…» и наложен административный штраф, сообщается на сайте амурского управления Россельхознадзора.

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Любовь Чуприна