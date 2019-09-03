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В Зее обнаружили 110 килограммов нелегальных фруктов

В Зее обнаружили 110 килограммов нелегальных фруктов
Фото: pixabay.com

26 августа специалисты амурского управления Россельхознадзора проверили прилавки в городе Зея. Они проверили, насколько продавцы соблюдают требования законодательства в области карантина растений в местах розничной торговли.

В ходе рейда специалисты обнаружили 110 килограммов фруктов без документов. По результатам мероприятия по контролю возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции…» и наложен административный штраф, сообщается на сайте амурского управления Россельхознадзора.

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#закон #Зея #экономика

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    15 минут назад

    Надо проверить и передать в детскую больницу.

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