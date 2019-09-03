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3сентября
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сегодня, 11:35 1

Компании США заинтересованы в добыче газа на Дальнем Востоке

Компании США заинтересованы в добыче газа на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине, передает «RT на русском».

По словам Антонова, компании США сохраняют достаточно высокий объем инвестирования в российский рынок.

Он отметил, что традиционная география деятельности бизнеса США охватывает Западную и Центральную Россию.

В посольстве добавили, что наблюдают интерес компаний из Соединенных Штатов к развитию бизнеса на Дальнем Востоке.

«Среди потенциальных отраслей для совместных проектов – добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», – заявил Анатолий Антонов.

Также посол сообщил, что за первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Россией и США составил $13,8 миллиарда.

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#Дальний Восток #США #экономика

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