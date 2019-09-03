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3сентября
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Африканская чума свиней дошла до Благовещенска

Африканская чума свиней дошла до Благовещенска

Новые очаги африканской чумы свиней выявили в Амурской области. Вирус АЧС зафиксирован у животных в Благовещенске, Белогорье и Райчихинске, а также в хозяйствах четырех районов региона — в селах Ивановка, Черемхово и КФХ Ивановского района, селе Винниково Михайловского района, селе Черняево Магдагачинского района и селе Садовое Тамбовского района.

В Ивановском, Магдагачинском и Михайловском районах первая угрожаемая зона составляет 5 километров. В Тамбовском районе — 10 километров, в нее, помимо Садового, попало село Лермонтовка, а в Райчихинске — Зельвино. В Благовещенске первая зона составляет 16 километров. Помимо Белогорья и Садового, которые находятся в границах муниципального округа, в нее вошли села Чигири и Кантон-Коммуна. Вторая угрожаемая зона на всех данных территориях составляет сто километров.

«По предварительным данным, общее поголовье свиней на данных территориях составляет порядка 2700 голов. В настоящее время муниципалитеты ведут подготовку к работе по отчуждению и утилизации зараженных и потенциально зараженных животных. В селах введен карантин, на въездах устанавливают посты», – сообщил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Помимо специалистов амурского управления ветеринарии к ликвидации очагов АЧС привлечены сотрудники МЧС, амурского центра ГЗ и ПБ, регионального минлесхоза и Росгвардии — всего около 120 человек. Работа ведется без выходных.

Накануне были закончены работы по отчуждению и утилизации свинопоголовья на территориях четырех районов, где был выявлен вирус АЧС. Туши сожгли на специально отведенном земельном участке, а зольный остаток дезинфицировали. Дезинфекции подвергались также территории животноводческих помещений, дворов, дороги в селах и подъезды к ним, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Это еще один удар. То стихия, то пожары, то дожди. Живешь как на вулкане. Завтра буду проводить сход с гражданами, чтобы в случае выявления вируса не препятствовало население , отдавало свиней, иначе потом не оплатят. Население у нас не много свиней держит, но все равно обидно…зима на носу, люди старались, кушать хочется», – рассказал Амур.инфо глава Марковского сельсовета Юрий Шмилев.

«Во второй, 100-километровой зоне мы везде проводим сходы. Чтобы люди были готовы к пессимистичному варианту развитию событий», – пояснил глава Благовещенского района Евгений Седых. Этот район стал в Приамурье первым, где выявили вирус АЧС. Между тем, по информации Евгения Седых, отчуждению будут подлежать в том числе и мини-пиги - они как домашние свиньи и дикие кабаны болеют и переносят африканскую чуму свиней.

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#чума свиней

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    То есть въезд и выезд из Благовещенска полностью запретят как и в других селах?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Сейчас китайцы имеют полное право закрыть таможню.

  • Директор28

    Директор28
    3 часа назад

    Мираторг успешно заходит на рынок Аммрской оласти

  • Директор28

    Директор28
    3 часа назад

    Мираторг успешно заходит на рынок Аммрской оласти

  • Таша_ДВ

    Таша_ДВ
    3 часа назад

    объясните кто нибудь - до федералки как доехать? или все закрыто на карантин? в Хабаровск нужно ехать в конце недели(

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Вот беда-то :(

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Все голосуем за ЛДПР!

    весь скот в области уничтожат-это прямое вредительство



    Т.е. по мнению элдэпэрастов, надо сохранить заражённое поголовье для потомков?



    Кстати, при АЧС уничтожают не весь скот!



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Директор28

    Мираторг успешно заходит на рынок Аммрской оласти



    Мираторг легко мог и без ЧС войти на рынок, где он уже присутствует и даже демпингует по ценам на мясо.



    А потому, думаю, ваши обвинения в его адрес всего лишь домыслы!



  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    жаль конечно хрюшек

  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    очень жалкая картина, очень жалко людей, которые выращивали скот

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Все голосуем за ЛДПР!

    где же эти специалисты из правительства?весь скот забили а чума распространяется



    Видеоролики снимают. )



  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    начальник ветуправления САМАХВАЛОВ уже очитался что чуму победили под ЕГО !!! чутким руководством, и вот-вот снимут карантин, или он вообще не в теме ??? что происходит

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    А если это не ЧУМА? А определенная компания продавливает свои интересы на рынке мяса свинины? А? К примеру, всемогущий "Хренаторг"? Предположительно... Даже путем...мм... У крупных компаний и возможности крупные. Или другая какая компания?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Светослав Ильиных

    А если это не ЧУМА? А определенная компания продавливает свои интересы на рынке мяса свинины? А? К примеру, всемогущий "Хренаторг"? Предположительно... Даже путем...мм... У крупных компаний и возможности крупные. Или другая какая компания?



    Это мировой заговор, да!



  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Да конечно заговор, неумное население скрывает наличие в своем подсобном хозяйстве поросят и ночью вывозит их из карантинной территории, местное население покупает комбикорма неизвестного происхождения, лишь бы подешевле и кормит этим поросей, а в итоге конечно заговор, да.

  • ЗИС

    ЗИС
    1 час назад

    Может просто у нас в области мусульмане во главе руля, вот свиней и уничтожают???

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    karlik nosжаль конечно хрюшек


    Очень жалко людей, которые занимались разведением этих свиней. Многие брали кредиты, а сейчас чем отдавать?

  • postal

    postal
    1 час назад

    Все голосуем за ЛДПР!весь скот в области уничтожат-это прямое вредительство


    Вредительство-это вывоз зараженного и припрятанного мяса с территоррии,где есть чума.Мясо попадает в другой нп и вуаля,чушки начинают болеть в этом нп.И трушебот активно поддерживает распространение заразы,типа мясо безопасно для людей.А инфекция разносится с "безопасным "мясом по области...

  • Arbitr

    Arbitr
    1 час назад

    Превращаемся постепенно в мусульман! Но только не мираторг!

  • postal

    postal
    1 час назад

    Все голосуем за ЛДПР!ты старый прочитай методичку от портребнадзора-мясо для людей безопасно не зависимо от партийной принадлежности-сдохнут только те кто не ходит на выборы


    Феерический бред от братеева.

  • karlik nos

    karlik nos
    55 минут назад

    Правдолюбка я
    karlik nosжаль конечно хрюшек


    Очень жалко людей, которые занимались разведением этих свиней. Многие брали кредиты, а сейчас чем отдавать?


    150 рублей хорошая компенсация за кг. живого веса

  • Авантыч

    Авантыч
    45 минут назад

    Arbitr

    Превращаемся постепенно в мусульман! Но только не мираторг!



    И чем плох Мираторг? Или вы очередной зомбированный блогерами?

  • Б-29

    Б-29
    44 минуты назад

    karlik nos

    Правдолюбка я

    karlik nosжаль конечно хрюшек


    Очень жалко людей, которые занимались разведением этих свиней. Многие брали кредиты, а сейчас чем отдавать?


    150 рублей хорошая компенсация за кг. живого веса


    Только вот никто не знает когда эту компенсацию начнут выплачивать.

    Ну а частникам разводившим хрюшек для сэбэ нужно делать тушёнку, через неё ни какая чума не распространится.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    42 минуты назад

    karlik nos
    Правдолюбка я
    karlik nosжаль конечно хрюшек


    Очень жалко людей, которые занимались разведением этих свиней. Многие брали кредиты, а сейчас чем отдавать?


    150 рублей хорошая компенсация за кг. живого веса


    Вы наверное далеки от всего этого. Вы знаете цену кормов? Сколько денег люди уже вкинули в этих свиней.

  • дед

    дед
    27 минут назад

    Правдолюбка я

    karlik nos

    Правдолюбка я

    karlik nosжаль конечно хрюшек


    Очень жалко людей, которые занимались разведением этих свиней. Многие брали кредиты, а сейчас чем отдавать?


    150 рублей хорошая компенсация за кг. живого веса


    Вы наверное далеки от всего этого. Вы знаете цену кормов? Сколько денег люди уже вкинули в этих свиней.


    1 центнер на 1 центнер привеса))))

  • Мира

    Мира
    22 минуты назад

    Жалко людей, хрюшек...

  • Myxira

    Myxira
    22 минуты назад

    Правдолюбка я

    karlik nos

    Правдолюбка я

    karlik nosжаль конечно хрюшек


    Очень жалко людей, которые занимались разведением этих свиней. Многие брали кредиты, а сейчас чем отдавать?


    150 рублей хорошая компенсация за кг. живого веса


    Вы наверное далеки от всего этого. Вы знаете цену кормов? Сколько денег люди уже вкинули в этих свиней.


    Я думаю, то, что компенсируют - уже не плохо. Государство поддерживает сельхозпроизводителя компенсацией. Не думаю, что есть обязанность полностью перекрыть все расходы простого частника, либо сельхозбизнесмена - любой бизнес завязан на риски. Хотя бы так.

  • Всегда в движении

    Всегда в движении
    8 минут назад

    Заразу вполне могли занести птицы, те же вороны. Они регулярно мигрируют с одного берега на другой.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 минуты назад

    Магдагачинский район?! Там же небыло потопа! Как теперь вруши-чинуши обоснуют "приход чумы из Китая с водой"?!

    Уничтожили ТрансАэро в угоду Аэрофлоту, теперь решили истребить свиней частников перед заходом Мираторга! Кто следующий на уничтожение - Крестовоздвиженка или ПК Партизан?!

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