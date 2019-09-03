Африканская чума свиней дошла до Благовещенска

Новые очаги африканской чумы свиней выявили в Амурской области. Вирус АЧС зафиксирован у животных в Благовещенске, Белогорье и Райчихинске, а также в хозяйствах четырех районов региона — в селах Ивановка, Черемхово и КФХ Ивановского района, селе Винниково Михайловского района, селе Черняево Магдагачинского района и селе Садовое Тамбовского района.

В Ивановском, Магдагачинском и Михайловском районах первая угрожаемая зона составляет 5 километров. В Тамбовском районе — 10 километров, в нее, помимо Садового, попало село Лермонтовка, а в Райчихинске — Зельвино. В Благовещенске первая зона составляет 16 километров. Помимо Белогорья и Садового, которые находятся в границах муниципального округа, в нее вошли села Чигири и Кантон-Коммуна. Вторая угрожаемая зона на всех данных территориях составляет сто километров.

«По предварительным данным, общее поголовье свиней на данных территориях составляет порядка 2700 голов. В настоящее время муниципалитеты ведут подготовку к работе по отчуждению и утилизации зараженных и потенциально зараженных животных. В селах введен карантин, на въездах устанавливают посты», – сообщил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Помимо специалистов амурского управления ветеринарии к ликвидации очагов АЧС привлечены сотрудники МЧС, амурского центра ГЗ и ПБ, регионального минлесхоза и Росгвардии — всего около 120 человек. Работа ведется без выходных.

Накануне были закончены работы по отчуждению и утилизации свинопоголовья на территориях четырех районов, где был выявлен вирус АЧС. Туши сожгли на специально отведенном земельном участке, а зольный остаток дезинфицировали. Дезинфекции подвергались также территории животноводческих помещений, дворов, дороги в селах и подъезды к ним, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Это еще один удар. То стихия, то пожары, то дожди. Живешь как на вулкане. Завтра буду проводить сход с гражданами, чтобы в случае выявления вируса не препятствовало население , отдавало свиней, иначе потом не оплатят. Население у нас не много свиней держит, но все равно обидно…зима на носу, люди старались, кушать хочется», – рассказал Амур.инфо глава Марковского сельсовета Юрий Шмилев.

«Во второй, 100-километровой зоне мы везде проводим сходы. Чтобы люди были готовы к пессимистичному варианту развитию событий», – пояснил глава Благовещенского района Евгений Седых. Этот район стал в Приамурье первым, где выявили вирус АЧС. Между тем, по информации Евгения Седых, отчуждению будут подлежать в том числе и мини-пиги - они как домашние свиньи и дикие кабаны болеют и переносят африканскую чуму свиней.