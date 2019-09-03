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3сентября
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сегодня, 11:30 4

В ФАС назвали шантажом негативные прогнозы по росту цен на авиабилеты

В ФАС назвали шантажом негативные прогнозы по росту цен на авиабилеты
Фото: архив Амур.инфо

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявляют, что для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов нет никаких оснований. В ведомстве заявили, что добиваться финансовой поддержки отрасли нельзя при помощи шантажа.

Комментируя слова представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта о возможном подорожании авиабилетов к концу года на 9-10%, в службе заявили, что изучат деятельность организации на предмет сговора, пишет ТАСС.

«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», – говорится в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, рост стоимости билетов прогнозируется в том числе в связи с подорожанием авиационного топлива. В одном из авиационно-туристических агентств прокомментировали, что пока информации о грядущем подорожании нет.

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#транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    3 часа назад

    Уже бы сделали государственную авиакомпанию

  • ay

    ay
    1 час назад

    Sapsanische

    Уже бы сделали государственную авиакомпанию



    И чё толку будет? Все убытки будут покрывать из ГОС.бюджета = налогов. Все прибылЯ - пилить между ГОС.топами.

  • Б-29

    Б-29
    53 минуты назад

    «Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан"

    Что за бред.

    Ничего от платежеспособности граждан давно уже не зависит.

  • мыжго

    мыжго
    28 минут назад

    А как повышение цен на топливо объяснит тот момент, что перелет Москва-Бангкок стоит дешевле, чем перелет между двумя городами одной области в России?

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