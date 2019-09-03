В ФАС назвали шантажом негативные прогнозы по росту цен на авиабилеты

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В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявляют, что для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов нет никаких оснований. В ведомстве заявили, что добиваться финансовой поддержки отрасли нельзя при помощи шантажа.

Комментируя слова представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта о возможном подорожании авиабилетов к концу года на 9-10%, в службе заявили, что изучат деятельность организации на предмет сговора, пишет ТАСС.

«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», – говорится в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, рост стоимости билетов прогнозируется в том числе в связи с подорожанием авиационного топлива. В одном из авиационно-туристических агентств прокомментировали, что пока информации о грядущем подорожании нет.