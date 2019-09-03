Приамурье угостит гостей ВЭФ соевым мясом с морской капустой и сыром

3 сентября на пятом восточно-экономическом форуме откроется агрофестиваль, где каждый регион представит блюда из монопродуктов. Амурская область будет угощать гостей форума соевым мясом с морской капустой и сыром.

Для фестиваля из Приамурья привезли более 150 килограммов соевого мяса. Уникальное блюдо разработал шеф повар одного из амурских гастро-баров, сообщает областное министерство экономического развития и внешних связей.

«Соя – культовый продукт для региона. Когда мы на этапе организации стали перебирать варианты, то были удивлены огромным ассортиментом блюд, которые можно приготовить с этим ингредиентом. Если бы организаторы не ограничивали нас, то на основе соевого мяса, можно было бы подготовить полноценный рацион для вегетарианцев», – рассказала замдиректора амурского Агентства по привлечению инвестиций Ольга Темченко.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. В этом году экспозиция будет посвящена экспортному потенциалу области и видению того, как крупные инвестпроекты повлияют на развитие Приамурья в будущем.