На космодроме Восточный готовят технику к следующему запуску

На космодроме Восточный стартовало годовое техническое обслуживание оборудования. Специалисты готовят технику к следующему пуску: проверяют состояние оборудования и в очередной раз проверяют техническую подготовку расчетов КЦ «Восточный».

Перед работами специалистов космического центра проинструктировали по требованиям безопасности и соблюдению технологической дисциплины. С персоналом также провели занятия по порядку и объемам проведения годового технического обслуживания. Всем структурным подразделениям выдали материально-технические средства для проведения операций, выданы соответствующая эксплуатационная документация и инструменты.

Годовое техническое обслуживание – это наиболее ответственная стадия жизненного цикла ракетно-космической техники. Это традиционные работы для всех космодромов. Основная цель этих работ – поддержание систем в готовности к применению по назначению, сообщает сайт ЦЭНКИ.